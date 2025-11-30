Adana 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 30 Kasım 2025 Pazar günü, şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 11°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 4.3 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı saati 17:23 olarak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü hava koşulları daha sakinleşecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 21°C arasında olacak. Salı günü puslu, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 22°C arasında değişecek. Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında seyredecek.

Şiddetli yağışların beklendiği Pazar günü, trafikte dikkatli olmak önemlidir. Su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Yağmur nedeniyle oluşabilecek sel riski göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer günlerde hava koşulları daha sakin olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek faydalı olacaktır. Bu, sağlığınızı koruyacaktır.