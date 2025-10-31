Adana 31 Ekim Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19°C, akşam saatlerinde ise 21°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı sabah %47, gündüz %23, akşam %42 ve gece %63 olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:01, gün batımı saati 17:39 olarak hesaplanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığının 28°C olması bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü sıcaklık 29°C olacak. 3 Kasım Pazartesi günü ise hava 31°C civarına çıkacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gereklidir. Bu önlemler güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını engeller. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.