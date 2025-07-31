Adana 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 33°C, gece ise en düşük sıcaklık 26°C civarında bekleniyor. Nem oranı %74 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 21.6 km/saat olarak öngörülüyor.

1 Ağustos Cuma günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 33°C, gece en düşük sıcaklık 27°C olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz en yüksek sıcaklık yine 33°C, gece ise en düşük sıcaklık 26°C civarında olacak. 3 Ağustos Pazar günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 34°C, gece en düşük sıcaklık 25°C olacak.

Adana'nın yaz aylarındaki sıcak ve nemli iklimi, bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Aşırı sıcak günlerde açık hava aktivitelerinden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda kalmak da faydalı olacaktır. Vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetler giymek, ıslanmaktan korunmak için önem taşır. Yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerine dikkat edilmeli, araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürülmelidir.

Hava koşullarına uygun şekilde planlama yaparak, kişisel sağlığı korumak mümkündür. Günlük aktiviteleri daha verimli sürdürmek için hava durumu tahminlerine dikkat edilmelidir.