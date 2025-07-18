Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Geçer oldu

Kentte, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı oldu. İlk turda Güngör Geçer 46 oy, Abdullah Avcı 30 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci tur seçimlerinde de Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır