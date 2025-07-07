Adana’da 17 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da 17 milyon 500 bin TL değerinde olan 5 milyon 87 bin adet doldurulmuş sigara ele geçilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.E.T’nin kullandığı kamyonun içerisinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine kamyonu takibe alan polis Sarıçam ilçesinde durdurdu. Şüpheli, gözaltına alınırken araçta 5 milyon 87 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaranın piyasa değerinin 17 milyon 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)