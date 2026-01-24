HABER

Adana'da 2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbetti! Arkadaşları da kaydetti

Adana'da 2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbederken, arkadaşları da bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Araya girenlerin müdahalesi ile kavga son buldu.

Olay, dün gece Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 3 genç kız arasında, 'Erkek arkadaş meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

Kızlardan biri, saçlarından tutup yere yatırdığı arkadaşını 'Arkamdan iş çevirdin' diyerek tokat ve yumruklarla darbetti, diğeri de defalarca tekme attı. Bu sırada kızların yanındaki diğer arkadaşları da bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Araya girenlerin müdahalesi ile kavga son buldu.Kaynak: DHA

