HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da acı olay: TikTok videosu çekerken 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü!

Adana’da motosiklet üzerinde sosyal medyada paylaşmak için video çeken 16 yaşındaki M.E.Ş.’nin elindeki tabanca, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, motosikleti kullanan arkadaşı 14 yaşındaki Murat Aras Hirman’ın sırtına isabet etti. Hirman tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti, M.E.Ş. ise tutuklandı. İlk önce suçunu inkar eden M.E.Ş. daha sonra gerçeği itiraf etti.

Adana'da acı olay: TikTok videosu çekerken 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü!

Acı olay, 22 Nisan saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. ile gezintiye çıktı.

Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., sosyal medyada paylaşmak için cep telefonuyla video çektiği sırada elindeki tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi arkadaşı Hirman’ın sırtına isabet etti.

MOTOSIKLET-UZERINDE-SOSYAL-MEDYA-ICIN-VI_709429_209925
(14 YAŞINDAKİ MURAT ARAS HİRMAN)

Yaralanınca motosikletin kontrolünü yitiren Murat Aras Hirman ile M.E.Ş. düştü. Hirman’ın kanlar içinde kaldığını gören M.E.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, durumu bildirdi.

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat Aras Hirman, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

MOTOSIKLET-UZERINDE-SOSYAL-MEDYA-ICIN-VI_709428_209925
(14 YAŞINDAKİ MURAT ARAS HİRMAN)

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.E.Ş., motosikletle yolda ilerlerken arkadaşının nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu öne sürdü. Emniyete götürülen M.E.Ş., sorgusunda, silahın kendi elinde olduğunu, yanlışlıkla ateşlediğini itiraf etti.

BİR HAFTA SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan Murat Aras Hirman, doktorların tüm çabasına karşın 29 Nisan’da yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'den 'yapay zeka' mesajı: Gelişmekte olan ülkelerle paylaşacağızÇin'den 'yapay zeka' mesajı: Gelişmekte olan ülkelerle paylaşacağız
Alkollü sürücü dövülmek için yalvardıAlkollü sürücü dövülmek için yalvardı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

Show TV ve Habertürk satıldı mı? "Ekrem İmamoğlu" iddiası olay oldu

Sosyal medya yıkıldı! Güzel oyuncuyu görenler kendini tutamadı! 'Biri 70, biri 25 yaşında'

Sosyal medya yıkıldı! Güzel oyuncuyu görenler kendini tutamadı! 'Biri 70, biri 25 yaşında'

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

Fidan'a suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Fidan'a suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yavaş'tan 'referandum' önerisi geldi! 'Lozan' çıkışı dikkat çekti

Yavaş'tan 'referandum' önerisi geldi! 'Lozan' çıkışı dikkat çekti

Anaokulunda mide bulandıran olay

Anaokulunda mide bulandıran olay

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.