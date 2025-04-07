Adana'da anne ve babalarıyla birlikte kazada ölen 3 kardeş için okullarında anma gerçekleşti!

Ramazan Bayramı'nın ardından 2 Nisan'da akrabalarını ziyaretten dönen 5 kişilik Güleç ailesinin bulunduğu 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs, Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynel (45), eşi Ülkü (44) ve çocukları Bedirhan, Emircan Abdullah ve Dilek Naz Güleç hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden aile üyeleri, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

SIRALARINA ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bedirhan, Şehit Ardacan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Emircan Abdullah ve Remzi Oğuz Arık Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Dilek Naz Güleç, ikinci ara tatilin ardından ders başı yapan arkadaşları tarafından anıldı. Kardeşler için öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sıralarına çiçekler bırakıldı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından dualar edildi, hatıra defterlerine sınıf arkadaşları yazılar yazdı. Öğrenciler için ayrıca lokum da dağıtıldı.

(DHA)