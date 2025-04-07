HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'da anne ve babalarıyla birlikte kazada ölen 3 kardeş için okullarında anma gerçekleşti!

Adana'nın Kozan ilçesinde bayram ziyareti dönüşünde minibüsle çarpışan otomobilde anne ve babalarıyla birlikte hayatını kaybeden Bedirhan (17), Emircan Abdullah (14) ve Dilek Naz Güleç (11) kardeşler, eğitim gördükleri okullarda arkadaşları tarafından anıldı.

Adana'da anne ve babalarıyla birlikte kazada ölen 3 kardeş için okullarında anma gerçekleşti!
Çiğdem Sevinç

Ramazan Bayramı'nın ardından 2 Nisan'da akrabalarını ziyaretten dönen 5 kişilik Güleç ailesinin bulunduğu 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs, Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynel (45), eşi Ülkü (44) ve çocukları Bedirhan, Emircan Abdullah ve Dilek Naz Güleç hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden aile üyeleri, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

ADANADA-KAZADA-OLEN-3-KARDES-OKULLARIN_646720_191595

SIRALARINA ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bedirhan, Şehit Ardacan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Emircan Abdullah ve Remzi Oğuz Arık Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Dilek Naz Güleç, ikinci ara tatilin ardından ders başı yapan arkadaşları tarafından anıldı. Kardeşler için öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sıralarına çiçekler bırakıldı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından dualar edildi, hatıra defterlerine sınıf arkadaşları yazılar yazdı. Öğrenciler için ayrıca lokum da dağıtıldı.

ADANADA-KAZADA-OLEN-3-KARDES-OKULLARIN_646721_191595

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biyoteknoloji ile Büyük İskender’in şifa sırları...Biyoteknoloji ile Büyük İskender’in şifa sırları...
Otomobil önce bariyere ardından kaldırıma çarptıOtomobil önce bariyere ardından kaldırıma çarptı

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı öğrenci kardeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

Teşkilat yeni bölüm yayınlandı! Reytingleri sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Gazze'de bu zamana kadar 52 çocuk açlıktan öldü!

Gazze'de bu zamana kadar 52 çocuk açlıktan öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.