Adana'da bir kişiyi dövüp parasını gasbettikleri iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Osman B. (22), 5 arkadaşıyla kira kontratı nedeniyle tartışma yaşadığı ev sahibi Salih T'nin (47) merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin sokağına gitti.

Araçlarını boş bir araziye park eden şüpheliler, kar maskesi takarak önünü kestikleri Salih T'yi darbetti. Salih T'nin üstündeki 8 bin lirayı alan zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarından zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, Osman B. ile Y.B (16), İ.Y (16), M.B (19), M.M (16) ve Görkem Ö'yü (19) gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerin Salih T'yi darbetmesi bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır