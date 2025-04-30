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Adana'da bugün hava durumu nasıl olacak? Adana 30 Nisan Çarşamba hava durumu!

Adana 30 Nisan Çarşamba hava durumu merak ediliyor. Bugün Adana'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Adana'da bugün hava durumu nasıl olacak? Adana 30 Nisan Çarşamba hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Adana'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında bulunacak. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Nisan sonu iklimine uygundur.

1 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 14°C seviyelerinde olacak. 2 ve 3 Mayıs Cuma ve Cumartesi günleri bir veya iki kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek.

Adana'nın iklimi, yaz aylarına yaklaşırken daha sıcak ve kuru hale gelir. Hava sıcaklıkları yükseldiğinde, güneş ışınlarının etkisi artar. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmak için uygun önlemler alması önemlidir.

Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak faydalıdır. Sağanak yağışlar bekleniyorsa, su birikintilerinden uzak durmak ve ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek gerekir. Sıcaklıklar arttığında bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da sağlığınız için yararlı olacaktır.

Adana'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve kısa süreli yağmurlar öngörülmektedir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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