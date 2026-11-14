Medipol'ün 'çalışan odaklı kurum' kültürüne ödül

Çalışan deneyimini, dijitalleşmeyi ve insan odaklı yönetim anlayışını merkeze alan Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, insan kaynakları alanındaki uygulamalarıyla takdir topladı. Dünya genelinde 180’den fazla ülke ve bölgeye uzanan araştırmaları, 30 yılı aşkın deneyimi ve Fortune ile birlikte hazırladığı prestijli işveren listeleriyle tanınan Great Place To Work’ün Türkiye’de gerçekleştirdiği Best People Culture Leaders 2026 araştırmasında, İnsan Kaynakları Genel Koordinatörü Serkan Aydemir “Türkiye’nin En İyi İnsan ve Kültür Liderleri” üç ödül seviyesi arasında en üst basamak olan GOLD kategorisinde ödül aldı.

9 BİNİ AŞKIN DİJİTAL EĞİTİM İÇERİĞİ SUNULUYOR

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nun çalışan gelişimine yönelik uygulamaları da dikkat çekiyor. Medipol Akademi aracılığıyla 9 binin üzerinde dijital eğitim içeriği sunulurken, her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye staj ve uygulamalı eğitim fırsatı sağlanıyor. Kurumda kadın yönetici oranı yüzde 75’e, toplam kadın çalışan oranı ise yüzde 70’in üzerine ulaşıyor. Çat Kapı İK, Kurumsal Rehberlik Merkezi ve Kariyer Danışmanlık Merkezi gibi uygulamalarla çalışanların görüşlerinin, mesleki gelişimlerinin ve iyi oluşlarının desteklenmesi hedefleniyor.

İNSAN KAYNAKLARINDA DİJİTAL VE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, insan kaynakları süreçlerinde dijitalleşme, çalışan deneyimi ve yetenek yönetimini odağına alan uygulamalarıyla öne çıkıyor. Medipol Dijital Cockpit ile insan kaynakları performans göstergeleri takip edilirken, Medi Norm iş gücü planlaması ve norm kadro yönetimini destekliyor. Ekip Portal aracılığıyla çalışanların insan kaynakları hizmetlerine dijital ortamda erişimi kolaylaştırılıyor. Yapay zekâ uygulamaları ise işe alım, özlük, eğitim, performans ve raporlama süreçlerinde verimlilik ve standardizasyon sağlanmasına katkıda bulunuyor.

“ÖDÜL ORTAK BAŞARIMIZIN BİR GÖSTERGESİ”

Aldığı ödülün kendisi için önemli bir onur olduğunu belirten Aydemir, “Great Place To Work gibi küresel itibara sahip bir kuruluşun Türkiye’nin En İyi İnsan ve Kültür Liderleri 2026 Gold kategorisinde ödüle layık görülmek benim için önemli bir onur. Bunu yalnızca bireysel bir takdir olarak değil, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nda birlikte geliştirdiğimiz insan odaklı yönetim anlayışının karşılığı olarak görüyorum. Teknoloji süreçleri dönüştürür; ancak kurumların geleceğini insanların yetenekleri, değerleri ve ortak hedefleri şekillendirir. Bu başarıda emeği ve desteği bulunan yönetimimiz başta olmak üzere tüm insan kaynakları ekibimize ve birlikte çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.