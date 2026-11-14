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Kuş yakalamak için çıktığı çatıdan düşen çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısında havalandırma boşluğuna düşen 12 yaşındaki Vahit Mete Kahraman, hayatını kaybetti.

Kuş yakalamak için çıktığı çatıdan düşen çocuk hayatını kaybetti

Antalya'daki olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 Sokak’taki bir sitenin B blokunda meydana geldi. Vahit Mete Kahraman, arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Bir süre sonra Kahraman, aşağı inmek istediği sırada ayağının kayması sonucu havalandırma boşluğundan zemine düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kahraman’ın çığlıklarını duyan apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekipler, havalandırma boşluğunda bulunan Vahit Mete Kahraman'ı sedyeyle pencereden çıkardı.

Kuş yakalamak için çıktığı çatıdan düşen çocuk hayatını kaybetti 1

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahraman, ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Vahit Mete Kahraman, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kuş yakalamak için çıktığı çatıdan düşen çocuk hayatını kaybetti 2

CENAZESİ ALINDI

Vahit Mete Kahraman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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