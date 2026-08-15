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Adana’da cami avlusu çocuklarla renklendi

Adana’da "Cami Avlusunda Atan Kalpler" etkinliğinde çocuklar, Sabancı Merkez Cami avlusunda kurulan oyun alanları ve atölyelerde doyasıya eğlendi.

Adana’da cami avlusu çocuklarla renklendi

Adana İl Müftülüğü tarafından "Cami Avlusunda Atan Kalpler" etkinliği kapsamında Sabancı Merkez Camii avlusunda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklar, balon futbolu, canlı langırt, şişme oyun alanları ve çeşitli atölyelerde eğlendi. Etkinliğe, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Adana’da cami avlusu çocuklarla renklendi 1

"ÇOCUKLARIMIZIN YORGUNLUKLARINI ATMALARI İÇİN BU ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK"

Etkinlikle ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı, etkinliğin, yaz Kur'an kurslarının bitişi dolayısıyla düzenlendiğini söyleyerek, "1,5 ay boyunca camilerimizde, Kur'an kurslarımızda onları Allah'ın kelamıyla, kitabıyla, Kur'an'la buluşturmaya çalıştılar. Yorucu, hızlı bir süreç olduğu için bugün çalışanlarımızla, hocalarımızla beraber bir istişare neticesinde yavrularımızın velileriyle beraber caminin ezanın gölgesinde rahatlayacakları, oyun imkanlarıyla beraber çocuklarımızın yorgunluklarını atmaları düşüncesiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Hem yavrularımız hem velilerimiz ciddi manada programa rağbet gösterdiler" dedi.

Adana’da cami avlusu çocuklarla renklendi 2

"HEPİMİZİN KATILMASI LAZIM"

Ekinliğe çocuğunu getiren Kazım Kocaman, gençlerin birlikte olması ve camide toplanmasının iyi bir fikir olduğunu anlatarak, "Bu bir görenek, milletimiz, devletimiz için, geleceğimiz için güzel şeyler. İnşallah ileride daha iyilerini bekleriz. Çocuklarımız tabii beğendi, ilk defa geldiler. Sonuçta devletimizin yaptığı bir etkinlik, hepimizin katılması lazım" ifadelerini kullandı.

Adana’da cami avlusu çocuklarla renklendi 3

"ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Ebru Kocaman ise çocuğunun etkinliği çok beğendiğini belirterek, "Çok memnun kaldık. Gençlerimizin, böyle katılımlarda bulunması çok hoş. Gönüllü olmaları daha güzel. İnşallah bizim çocuklarımız da böyle etkinliklerde gönüllü olur da gözümüz görür diyelim. Çok eğlendiler, çok mutlular. Çok güzel bir etkinlik, devamının gelmesini çok isteriz" şeklinde konuştu.

"BU ETKİNLİKLERİN DAHA FAZLASINI İSTİYORUM"

Etkinlikte eğlendiğini söyleyen Hülya Cebe ise, "Balona bindim, eğlendim, fotoğraf çekildim, isim yazdırdım. Eğlenceliydi, güzeldi. Bu etkinliklerin daha fazlasını istiyorum, sürekli yapılsın, çok eğlenceli" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana cami çocuk
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