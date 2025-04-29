Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Tarım arazileri beyaza büründü

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Kozan ve Feke ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluştu.Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi ile yüksek kesimlerde dolu yağışı kendini gösterdi. 15 dakika içinde tarım arazileri ve caddeler beyaza büründü. Dolu yağışı bölgedeki ekili alanları olumsuz etkilendi.

EKİLİ ALANLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Köy sakinleri bu yıl yaşanan hava olayları nedeniyle önce meyvelerin zarar gördüğünü şimdi de buğday tarlaları başta olmak üzere ekili alanların olumsuz etkilendiğini kaydetti.

(İHA)