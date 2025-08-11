HABER

Adana'da dayısı tarafından beyzbol sopasıyla darbedilen kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, caddede dayısı tarafından beyzbol sopasıyla darbedilen kişi yaralandı.

Adana'da dayısı tarafından beyzbol sopasıyla darbedilen kişi yaralandı

Mehmet A. (38), 9 Ağustos'ta Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yürüdüğü sırada, iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan dayısı M.A'nın (58) saldırısına uğradı.

Şüphelinin beyzbol sopasıyla darbettiği Mehmet A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet A, polis merkezine gidip dayısından şikayetçi oldu. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin, arkasından yaklaştığı yeğenine sopayla saldırması yer aldı.

"DAYIMIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Mehmet A, gazetecilere, 10 yıl önce vefat eden dedesinin Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlasının paylaşımı nedeniyle annesi ve dayıları arasında anlaşmazlık çıktığını söyledi.

Dayılarının annesine mirastan feragat etmesi için baskı yaptığını öne süren Mehmet A, buna karşı çıkması üzerine M.A'nın iş yerine gelip kendisini tehdit ettiğini savundu.

Mehmet A, saldırının işe gittiği sırada yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kafa travması geçirmişim. Şu an başımda 15 dikiş var, her yerim yara içinde. Dayımın bir an önce yakalanmasını istiyorum. Doktor rapor verdi, çalışamıyorum. Bu adam gezerse yine gelip aynısını yapacak. Karşımdan gelip bana tokat atsaydı dayıma elim kalkmazdı. Hainlikle arkamdan gelip beyzbol sopasıyla kafama vurdu. Yere düştükten sonra vurmaya devam ediyor. Böyle dayılık, vicdansızlık olmaz. Bu kişinin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum."

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

