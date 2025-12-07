HABER

Batman'da oğul dehşeti! Babasını acımadan öldürdü

Batman'da C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle 62 yaşındaki babası Aziz E. ile tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, C.E., pompalı tüfekle babasına ateş etti. Ağır yaralanan Aziz E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar...

Olay merkez Hilal Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 28 yaşlarındaki C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası 62 yaşındaki Aziz E.’ye pompalı tüfekle ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli C.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, Aziz E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

