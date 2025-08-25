HABER

Adana'da düğün faciası! Tüfekle dehşet saçtı: Yaşlı kadın kurşunlardan kaçarken...

Adana'da bir düğünde tüfekli kişi dehşet saçtı. Yaşanan olayın, 'tişörtünü çıkarttın' kavgası olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, alkollü bir şahsa "Burası düğün yeri, kadınlar çocuklar var" uyarısı yapıldı. Uyarı kısa sürede tartışmaya dönünce evine gidip av tüfeğini alan şahıs sağa sola rastgele ateş açmaya başladı. Yaşanan faciada 68 yaşındaki bir kadın kaçtığı sırada sırtından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, 23 Ağustos günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş. ve E.A.’nın düğününe gelen İ.Ç., alkol aldı. Bir süre sonra sıcaktan doalyı İ.Ç., tişörtünü çıkartıp atletle oturmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar "Burası düğün yeri, kadınlar çocuklar var" diye İ.Ç.’yi uyardı. Uyarının ardından İ.Ç., beraberindeki E.U., S.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tartışmaya başladı.

YAŞLI KADIN KURŞUNLARDAN KAÇAMADI

Tartışma sırasında E.U. evine gidip av tüfeği alıp düğün evinde rastgele sağa sola ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine Eşe Adamhasan (68) oturduğu müstakil evin içerisine girdi. Bu sırada E.U. kapının arkasından ateş açtı. Kapının içerisinden geçen saçma parçaları Adamhasan’ın sırtına isabet etti. Yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Eşe Adamhasan’ın cenazesi, Cerenli Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi. Silahı kullanan E.U. kaçarken diğer 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Jandarmanın silahı kulandığı ileri sürülen E.U.’yu arama çalışmalarına devam ettği bildirildi.

Hayatını kaybeden Eşe Adamhasan'ın damadın anneannesi, gelinin ise babaannesi olduğu öğrenildi.

"KAPI KAPALI OLMASINA RAĞMEN KAYNANAM VURULDU"

Ölen kadının damadı Ali Adamhasan, "Düğünde gençler arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırdık ve dağıttık. Daha sonra E.U. elinde tüfekle sağa sola ateş açtı. Sonrasında bizi gördü. Biz içeri kaçtığımız sırada eşim ve ben öndeydik, kaynanam arkamızda kaldı. Kapı kapalı olmasına rağmen ateş edince kaynanam vuruldu. Olayı gerçekleştiren kişi yakalanmadı. Biz, devletimizden bu şahısların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

