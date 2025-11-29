HABER

Adana'da erkek kuaföründe silahlı kavga: 7 yaralı

Adana'da erkek kuaföründe iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, kuaförde karşılaşan husumetli iki şahıs arasında tartışma çıktı.

Adana da erkek kuaföründe silahlı kavga: 7 yaralı 1

Tartışma büyüdü kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kuaförün içerisinde başlayan silahlı kavga sokağa taştı. Çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana da erkek kuaföründe silahlı kavga: 7 yaralı 2

2'Sİ AĞIR 7 YARALI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

