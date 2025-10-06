HABER

Adana'da fuhuş operasyonu! Kendi eşlerini bile teşvik etmişler... 20 kadın kurtarıldı

Adana'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı. Eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün evli çift olduğu, şahsıların kendi eşlerini de fuhşa teşvik ettiği belirlendi. Şüpheliler yakalanmamak için fuhuş pazarlığını internet üzerindeki sohbet uygulamasından gerçekleştirdi. Öte yandan şüphelilerin 32 milyon liralık mal varlığına el konuldu. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan ve eşlerini fuhşa teşvik eden kişileri belirledi.

Adana da fuhuş operasyonu! Kendi eşlerini bile teşvik etmişler... 20 kadın kurtarıldı 1

ARALARINDA 3 EVLİ ÇİFT DE VAR! 20 KADIN KURTARILDI

Teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüphelinin 13 ayrı adresi tespit edildi. Savcılığın yakalama kararı üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3 evli çiftin de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı.

Adana da fuhuş operasyonu! Kendi eşlerini bile teşvik etmişler... 20 kadın kurtarıldı 2

FUHUŞ PAZARLIĞI SOHBET UYGULAMASI ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Polis, fuhuş pazarlığının yakalanmamak için internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yapıldığını saptadı. Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 1 silah şarjörü ve 34 adet 9 milimetre mermi bulundu.

Adana da fuhuş operasyonu! Kendi eşlerini bile teşvik etmişler... 20 kadın kurtarıldı 3

32 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesapları ve taşınmazları da dahil olmak üzere toplam 32 milyon lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Adana da fuhuş operasyonu! Kendi eşlerini bile teşvik etmişler... 20 kadın kurtarıldı 4

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., N.D., H.İ., L.S., C.K., S.Y., L.A., M.A., Ş.T., İ.G., M.S., İ.K., M.D. ve R.D. tutuklanırken, N.Y. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

