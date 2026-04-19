HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da hayat felç oldu! Suya gömülen minibüsteki çocuklar kurtarıldı

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Adana'da etkili olan şiddetli sağanak adeta hayatı felç etti. Yağış nedeniyle şehrin bazı noktaları göle dönerken, vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Öte yandan içinde çocukların bulunduğu bir minibüs yola gömülen minibüste mahsur kaldı. Çocukların kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

Adana'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

VATANDAŞLAR BÜYÜK ZORLUK YAŞADI

Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı. Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde bir minibüs, caddede biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

ÇOCUKLAR MİNİBÜSTE MAHSUR KALDI

Suyun ortasında kalan minibüste ise çocukla mahsur kaldı. Araçtaki çocukları gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri araçta mahsur kalan çocukları güvenli şekilde kurtardı. Çocukların o an yaşadıkları korku ise kameralara yansıdı. Ayrıca çocukların kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi. Belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Adana sağanak yağış çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.