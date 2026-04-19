Adana'da hayat felç oldu! Suya gömülen minibüsteki çocuklar kurtarıldı

Adana'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

VATANDAŞLAR BÜYÜK ZORLUK YAŞADI

Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı. Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde bir minibüs, caddede biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

ÇOCUKLAR MİNİBÜSTE MAHSUR KALDI

Suyun ortasında kalan minibüste ise çocukla mahsur kaldı. Araçtaki çocukları gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri araçta mahsur kalan çocukları güvenli şekilde kurtardı. Çocukların o an yaşadıkları korku ise kameralara yansıdı. Ayrıca çocukların kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi. Belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı.