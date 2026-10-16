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Adana’da iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybederken yaralanan iki kişinin tedavisi sürüyor.

Adana’da iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybederken yaralanan iki kişinin tedavisi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Kozan-Feke karayolu Düzağaç mevkiinde meydana geldi.

Adana’da iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı 1

Adem Pekdur yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K. (28) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Adem Pekdur ve Ziya K. ile birlikte Umut Y. (33) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 58 yaşındaki Adem Pekdur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ziya K. ve Umut Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan kaza
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