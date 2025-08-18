Adana'da kahreden kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Engin Eldaş'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil yaklaşık 70 me

trelik uçuruma yuvarlandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, araçtaki sürücü ile Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır