HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da kahreden kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazada otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da kahreden kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Engin Eldaş'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil yaklaşık 70 me
trelik uçuruma yuvarlandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi.

Adana da kahreden kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 i bebek 5 kişi hayatını kaybetti 1

Uçuruma inen ekipler, araçtaki sürücü ile Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selahattin Yılmaz suç örgütüne operasyon! Selahattin Yılmaz suç örgütüne operasyon!
Manavgat Belediyesi’ne yönelik operasyonda yeni gelişme! Manavgat Belediyesi’ne yönelik operasyonda yeni gelişme!

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Aydın'da belediye önünde miting! Özel çağrı yaptı: "Hodri meydan"

Aydın'da belediye önünde miting! Özel çağrı yaptı: "Hodri meydan"

Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Başka bir kişinin kulağını kestikleri görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Başka bir kişinin kulağını kestikleri görüntüler ortaya çıktı

Trump böyle duyurdu: 'Her şey güzel giderse...'

Trump böyle duyurdu: 'Her şey güzel giderse...'

İşte son ankete damga vuran parti

İşte son ankete damga vuran parti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.