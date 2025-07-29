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Adana'da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti!

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Adana’da miras kavgası aile katliamına dönüştü. Gözü dönen 69 yaşındaki baba Erol Köse, iki oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Oğullarından biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı. Yetmedi, ortanca oğluyla birlikte yerdeki yaralı çocuklarını tekmeledi. Kan donduran anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Babasının suç ortağı olan ortanca ağabeyin olayda hayatını kaybeden bedensel engelli ağabeyine daha önce de tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.

Adana'da miras kavgasında bir kardeşin öldüğü, diğerinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde baba ve oğlunun, ellerinde sopalarla kardeşlere saldırdığı, ardından av tüfeğiyle ateş açıldığı görülürken, saldırıdan önce firari şüpheli Murat Köse'nin engelli ağabeyine tehdit mesajları gönderdiği de ortaya çıktı.

Korunç olay, 24 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, miras meselesi nedeniyle 69 yaşındaki Erol Köse ile oğulları Nihat (42) ve Mesut Köse (34) arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OĞLUYLA BİRLİK OLDU

Adana da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti! 1

Baba Erol Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut'u sopayla darbetti. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı sırada Erol Köse bu kez evden aldığı av tüfeğiyle geri döndü ve iki oğluna ateş açtı.

Adana da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti! 2

Karınlarından vurulan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu olay yerinden kaçtı. Mahalleli, yaralı kardeşleri özel araçla hastaneye yetiştirdi.

Adana da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti! 3
(MESUT KÖSE)

Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Nihat Köse kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Mesut Köse ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SOKAK ORTASINDAKİ DEHŞET KAMERADA

Adana da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti! 4

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, baba ve oğlunun ellerindeki sopayla Nihat ve Mesut Köse'yi darbettikleri, ardından Erol Köse'nin evine gidip av tüfeğini alarak oğullarına ateş açtığı anlar yer aldı. Şüpheli babanın, vurduğu oğlunu yerdeyken tekmelediği görüntüler ise pes dedirtti.

Adana da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti! 5

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra baba Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CEP TELEFONUNDAN ÇIKAN TEHDİT MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Adana da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti! 6

Olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışan ekipler, firari şüpheli Murat Köse'nin, hayatını kaybeden bedensel engelli ağabeyi Nihat Köse'ye olaydan kısa süre önce cep telefonundan tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini tespit etti.

Adana da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti! 7
(HAYATINI KAYBEDEN BEDENSEL ENGELLİ AĞABEYİ NİHAT KÖSE)

Mesajlardan birinde "Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sen de buraya gelecek yürek var mı" ifadeleri yer aldı.

Adana da kanlı miras kavgası: Oğullarını sopayla dövdü yetmedi av tüfeğiyle ateş etti! 8

Murat Köse'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Adana
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