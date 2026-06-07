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Adana'da karpuzlar arasındaki uyku görenleri gülümsetti

Adana'da bir kamyonetin kasasında uyuyan işçi, görenleri gülümsetti. Karpuzların arasında dinlenmekteydi.

Adana'da karpuzlar arasındaki uyku görenleri gülümsetti

Adana’da karpuz yüklü bir kamyonetin kasasında çekilen görüntü görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Gün boyu sıcakta çalıştığı değerlendirilen işçi, yüklediği karpuzların üzerine uzanıp uykuya daldı.

Trafikte seyreden kamyonetin kasasında bulunan işçinin, karpuzların arasında uyuduğu görüldü. Yorgunluğu yüzünden okunan işçinin, onlarca karpuzun üzerinde oldukça rahat bir şekilde uyuması dikkat çekti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin hareket halinde olmasına rağmen işçinin uykusundan taviz vermediği görüldü.

Adana da karpuzlar arasındaki uyku görenleri gülümsetti 1

Gün boyu süren mesainin ardından yorgun düşen işçinin karpuzları kendine yatak yaparak dinlenmesi, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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karpuz İşçi Adana kamyonet görüntü
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