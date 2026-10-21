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Adana'da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Adana'da ailesinin iş yerinde kasada oturan 15 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır yaralanan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı. A.E. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adana'da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.

BORÇ MESELESİNDE KAN DÖKÜLDÜ: 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDU

Başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu tespit etti.

Adana da kasada oturan çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı 1

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

A.E. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, Nurmuhammed Musaoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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