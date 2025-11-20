HABER

Adana'da komşular arasında bıçaklı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada baba hayatını kaybetti, 2 oğlu yaralandı.

Adana'da komşular arasında bıçaklı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Sinanpaşa Mahallesi'nde Mustafa Ö. (20) ve ağabeyi Kemal Ö. (24) ile komşusu A.P. (19) arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgaya bir süre sonra tarafların yakınları da dahil oldu.

Kavgada Mustafa Ö, ağabeyi Kemal Ö. ile babaları Murat Ö. (55) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve 2 oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Baba Murat Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayda bıçağı kullandığı öne sürülen A.P. ile kavgaya karıştığı belirlenen babası Ş.P'yi (58) gözaltına aldı.

Bu arada, A.P'nin ailesinin ikametinden yaklaşık 3 ay önce 30 bin lira çalındığı, ailenin hırsızlıkla ilgili komşularının çocuğu Kemal Ö'yü suçladığı, kavganın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

