Adana'da merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Adana'da merkezli yasa dışı bahis operasyonu! Yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 14 Ekim'de Adana, Mersin ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen biri 15 yaşında olmak üzere 30 şüpheli operasyonla yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde 50 gram esrar, 20 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, çok sayıda dijital malzemeye de el koydu.

Şebekenin, 5 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve günlük işlem hacminin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tespit edildi.

Söz konusu şebeke üyelerinin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği, suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 29'u adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

