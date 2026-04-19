Adana’da meydana gelen trafik kazasın 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kozan–Kadirli karayolu Çukurköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan çıkartılan yaralılardan T.C.A. (25) ve M.A. (27) Kozan Devlet Hastanesi’ne, İsmet Evin ile T.P. ise Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmet Evin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

