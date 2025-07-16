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Adana’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Nurullah E. (31) kullandığı 01 BCE 662 plakalı motosikleti ile Hakan K. (29) idaresindeki 34 DSR 123 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Nurullah E. ve yolcu konumundaki Serhat Şipal (24) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki yaralıyı da hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hakan K. ise gözaltına alındı.
Ağır yaralanan Serhat Şipal hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şipal’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, motosiklet sürücüsü Nurullah E.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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