Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.N.E. idaresindeki 01 CDY 91 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 AZH 119 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklette bulunan İbrahim Feşşavi (20) ve H.Y. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Feşşavi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.Y.’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır