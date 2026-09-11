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Adana’da otomobil takla attı: 6 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana’da otomobil takla attı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Feke ilçesine bağlı İnderesi Mahallesi’nden meydana geldi. Kozan istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Adana’da otomobil takla attı: 6 yaralı 1

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 6 YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.Y. ile birlikte D.T., F.A., İ.A., D.T. ve F.T. yaralandı.

Adana’da otomobil takla attı: 6 yaralı 2

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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