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Adana'da 'pes' dedirten olay! Nedeni: Geç hazırlanan kahvaltı... Önce darbetti, sonra aracı üstüne sürdü

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Melih Kadir Yılmaz

Adana'da Mustafa K. (41), dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.’yi (32), kahvaltı sofrasını geç kurduğu için önce darbetti. İkili arasında yaşananlar daha sonra evin önüne taşındı. Burada aracına binen Mustafa K., aracı Hatice D.'nin üzerine sürdü. Hatice D.'yi darbettikten sonra kıraathaneye giden Mustafa K., burada gözaltına alındı. Saldırgan burada gözaltına alındı. Hatice D.'nin şikayetçi olmadığı Mustafa K., serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1654 Sokak’ta meydana geldi. Mustafa K., kahvaltı sofrasını geç kuran dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice D.’ye sinirlenip, çaydanlığı yere attı.

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EVDE DARBETTİ

Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa K., Hatice D.’yi önce darbetti.

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ARACINI KADININ ÜSTÜNE SÜRDÜ

Arbedenin ardından Mustafa K., hafif ticari aracına binip, gitmek istedi. Hatice D. bağırarak sokağa çıkıp, Mustafa K.’ye tepki gösterdi. Bu sırada Mustafa K., aracını Hatice D.'nin üstüne sürdü. O anlar, mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mustafa K.’yi, mahalledeki kıraathanede otururken gözaltına aldı. Hatice D.’nin şikayetçi olmaması üzerine Mustafa K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kahvaltı darp
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