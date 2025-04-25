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Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün içerisinde yaptığı sağanak uyarısının ardından, yağış Çukurova ilçesinde etkisini gösterdi. Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı kavşaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

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Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı ve diğer birçok cadde ve sokakta oluşan su birikintileri nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Çukurova ilçesine bağlı Şair Hasibehatun Caddesi’nde devrilen bir ağaç ise yolun kapanmasına neden oldu.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana meteoroloji genel müdürlüğü
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