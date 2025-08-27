HABER

Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Kurşunların hedefi olan sürücü hayatını kaybetti

Adana'da seyir halindeki bir dolmuşa silahlı saldırı düzendi. Yolcu bulunmayan dolmuşu kullanan sürücü, vücuduna isabet eden kurşunlara rağmen 600 metre daha aracını kullandı. Ancak bilincini kaybedince elektrik direğine çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcularını bıraktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz'e (47), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla defalarca ateş açıldı.

Adana da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Kurşunların hedefi olan sürücü hayatını kaybetti 1

SIRTINDAN VE BACAKLARINDAN VURULDU

Kurşunların hedefi olan Gündüz, sırtından ve bacaklarından yaralanmasına rağmen yaklaşık 600 metre daha aracını kullanmaya devam etti. Ancak bilincini kaybetmesi üzerine dolmuş elektrik direğine çarparak durdu.

Adana da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Kurşunların hedefi olan sürücü hayatını kaybetti 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Kurşunların hedefi olan sürücü hayatını kaybetti 3

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA-AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

