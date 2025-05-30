Adana'da silah ele geçirilen evdeki 3 kardeş gözaltına alındı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, dolaba gizlenmiş kalaşnikof marka tüfek, tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait 9 mermi ve 40 kartuş ele geçirildi.

Bunun üzerine ikametteki Serkan A. (29) ile ağabeyleri Ahmet A. (33) ve Mahsun A. (38) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Serkan A'nın "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin evde arama yapması ve dolaba gizlenen silahları bulması, polis kamerasınca görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır