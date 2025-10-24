HABER

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon! Yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 13'ü "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takiple iki farklı grubun kentte terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiğini belirlemişti. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 21 Ekim'de 25 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakalamış, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 18 mermi, örgütü simgeleyen bez parçaları ve yasaklı örgütsel kitaplar ele geçirmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgüt adına iş yeri kurşunlama, darp ve tehdit eylemlerine karıştığı öne sürülmüştü.

