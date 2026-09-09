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Adana'da yangın iki ilçeye daha sıçradı! Köyler boşaltıldı

Orman yangınları yeniden ciğerlerimizi yakmaya başladı. Dün Adana Kozan'da başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ'a da sıçradı. Tedbir amaçlı bazı köyler boşaltıldı.

Adana'da yangın iki ilçeye daha sıçradı! Köyler boşaltıldı

Adana’nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi’ndeki ormana sıçrayan yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine ilerledi. Yangın nedeniyle İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışması devam ediyor.

Adana da yangın iki ilçeye daha sıçradı! Köyler boşaltıldı 1

DÜNDEN BU YANA SÖNDÜRÜLEMİYOR

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere de yayılmıştı.

Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.

Adana da yangın iki ilçeye daha sıçradı! Köyler boşaltıldı 2

Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklamıştı.

Adana da yangın iki ilçeye daha sıçradı! Köyler boşaltıldı 3

ANTALYA'DA MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını hala devam ediyor. Gün içerisinde enerjisi düşürülen yangın, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla tekrar alevlendi.

Adana da yangın iki ilçeye daha sıçradı! Köyler boşaltıldı 4

Alevler, bazı mahallelerdeki evlere sıçradı. Ekipler, havanın kararmasıyla helikopter ve uçakla müdahaleye ara verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye devam edileceği bildirildi. Karadan müdahalenin sürdüğü yamaçtaki yangına ulaşılamayınca, beton pompası yardımıyla yol kenarından müdahale edildi. Diğer yandan, geceyi aydınlatan alevler ise gökyüzünde dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Adana orman yangını
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