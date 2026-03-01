Adana Hava Durumu! 01 Mart Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 derece civarında tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %89 arasında olacak. Rüzgarın hızı ise 2 ile 24 km/sa arasında esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 2 Mart Pazartesi günü sıcaklıkların 19 derece civarında olacağını gösteriyor. 3 Mart Salı günü ise sıcaklık 18 derece civarında olacak. 4 Mart Çarşamba günü bazı yerlerde sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık bu tarihte de 18 derece civarında kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, 4 Mart Çarşamba günü sağanak bekleniyor. Bu yüzden dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı hafif esebileceğinden etkinliklerinizi planlarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.