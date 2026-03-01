HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 01 Mart Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 14 ile 20 derece arasında değişim gösterecek. Nem oranı %50 ile %89 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 2 ile 24 km/sa arasında olacak. Önümüzdeki günlerde, 2 Mart'ta sıcaklık 19 derece, 3 Mart'ta ise 18 derece olacak. Dışarıda etkinlik planlamak isteyenlerin 4 Mart'ta beklenen sağanağı dikkate alması gerekiyor.

Adana Hava Durumu! 01 Mart Pazar Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 derece civarında tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %89 arasında olacak. Rüzgarın hızı ise 2 ile 24 km/sa arasında esmesi öngörülüyor.

Bugün Adana'da hava merak ediyorsanız, güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçireceksiniz. Sıcaklık 14 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %89 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 2 ile 24 km/sa arasında esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 2 Mart Pazartesi günü sıcaklıkların 19 derece civarında olacağını gösteriyor. 3 Mart Salı günü ise sıcaklık 18 derece civarında olacak. 4 Mart Çarşamba günü bazı yerlerde sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık bu tarihte de 18 derece civarında kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, 4 Mart Çarşamba günü sağanak bekleniyor. Bu yüzden dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı hafif esebileceğinden etkinliklerinizi planlarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran Hamaney'in ölümünü doğruladı! 40 günlük yas ilan edildiİran Hamaney'in ölümünü doğruladı! 40 günlük yas ilan edildi
Trump: "İran’ın yeni lideri ile ilgili çok iyi bir fikrimiz var"Trump: "İran’ın yeni lideri ile ilgili çok iyi bir fikrimiz var"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.