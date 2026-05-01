Adana Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 1 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 27 derece seviyesinde kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 24 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık ise 19 derece civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden esas hızla saatte 7 kilometre esecek. Öğle saatlerinde güneybatı yönünden hızla saatte 11 kilometre esecek. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Mayıs Cumartesi günü hafif yağışlı hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23 derece, gece ise 14 derece civarında olacak. 3 Mayıs Pazar günü orta şiddetli yağış öngörülüyor. Bu günde gündüz sıcaklık 23 derece, gece ise 15 derece olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü de benzer bir durum söz konusu olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece, gece ise 12 derece civarında kalacak.

Bu dönem hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olabilir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu malzemeler bulundurmak önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önerilir. Hava durumunu düzenli takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olur.