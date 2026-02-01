HABER

Adana Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı ise 9.9 km/saat seviyelerinde olacak. 2 ve 3 Şubat'ta sıcaklık 18 ile 22 derece arasında kalacak. Bu süreçte hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Doğukan Akbayır

Adana'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu çok bulutlu ve yağışlı olacak. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 9.9 km/saat civarında tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve hafif kıyafetler almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 22 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlar görülebilir. 3 Şubat Salı günü sıcaklıklar 18 ile 22 derece aralığında kalacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 17 ile 21 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Yine de rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçmek iyi olacaktır.

