HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Mide bulantısı, ateş, halsizlik: Acillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladı

Son günlerde acil servislerde yaşanan yoğunluk ve mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerle başvuruların arttığı iddiaları "salgın mı var?" sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, acil başvurularındaki artışın tek bir hastalığa bağlanamayacağını söyledi.

Mide bulantısı, ateş, halsizlik: Acillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladı
Mynet Özel Haber
Sedef Karatay Bingül

Acil servislerde son günlerde yaşanan yoğunluk, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerde başvuruların arttığı iddiaları gündeme gelmişti.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, acil başvurularındaki artışın tek bir hastalığa bağlı olmadığını belirterek toplumda aynı anda birden fazla virüsün dolaşımda olduğunu söyledi.

Prof.Dr. Ceyhan, özellikle ateşli hastalıklarla acillere başvurunun belirli bir salgına işaret etmediğini belirtti.

Mide bulantısı, ateş, halsizlik: Acillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladı 1

"SALGIN YOK, VİRÜSLER YAYGIN"

Mevsim geçişlerinde farklı virüslerin aynı anda dolaşımda olmasının sağlık kuruluşlarında yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Prof.Dr. Ceyhan, "Covid görülüyor, RSV yaygın, rinovirüs yaygın. Bu nedenle ateşli vakalar sık başvuruyor ama bu tek bir hastalığın artmasına bağlı değil, birçok hastalığın birlikte oluşturduğu bir yük" dedi.

Mide bulantısı, ateş, halsizlik: Acillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladı 2

"İNFLUENZA ARTIŞI ARALIK VE OCAKTA YAŞANDI"

Toplumda "grip yeniden salgın haline mi geldi?" sorusunun da sıkça sorulduğunu belirten Prof.Dr. Ceyhan, bu yıl influenza vakalarındaki en büyük artışın kışın başında görüldüğünü söyledi.

Ceyhan, "İnfluenza’nın büyük artışını aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftasında yaşadık. Şu anda toplumda hala görülüyor ancak yeni bir artıştan söz etmek mümkün değil" diye konuştu.

Mide bulantısı, ateş, halsizlik: Acillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladı 3

GRİP İLE SOĞUK ALGINLIĞI KARIŞTIRILIYOR

Grip hastalığıyla ilgili toplumda önemli bir yanlış algı bulunduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Ceyhan, grip ve soğuk algınlığının sıkça karıştırıldığını vurguladı.

Grip hastalığının birkaç günde geçen basit bir rahatsızlık olmadığını belirten Prof.Dr. Ceyhan, "Grip bir iki hafta sürebilen, kişiyi yatağa düşürebilen ve bazen ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık. İnsanlar soğuk algınlığıyla karıştırdığı için birkaç günde geçmesini bekliyor" dedi.

Ayrıca grip sonrasında kalp krizi, diyabet ataklarının alevlenmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonların görülebileceğini ifade etti.

Mide bulantısı, ateş, halsizlik: Acillerdeki yoğunluğun nedeni ne? Uzman isim yanıtladı 4

Uzmanlara göre acil servislerdeki yoğunluk tek bir salgının işareti değil; farklı solunum yolu enfeksiyonlarının aynı dönemde yaygınlaşmasının yarattığı mevsimsel bir tablo.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da kalaşnikof kaçakçılığında: 4 kişi tutuklandıHatay’da kalaşnikof kaçakçılığında: 4 kişi tutuklandı
Google Play'de yeni dönem! Popüler oyun da geri dönüyorGoogle Play'de yeni dönem! Popüler oyun da geri dönüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
grip soğuk algınlığı Mehmet Ceyhan covid Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.