Adana Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Adana'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 23 - 24 derece arasında değişecek. Nem oranı %40 - %45 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 5 - 6 km/saat civarında olacak. Bu sıcaklık ve nem, Adana'nın yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 32 - 33 derece olarak tahmin ediliyor. 3 Temmuz Cuma günü ise 33 - 34 derece arasında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 23 - 24 derece arasında olacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı yine 5 - 6 km/saat civarında olacağı düşünülüyor.

Bu sıcak ve nemli havada dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda yemek gerekenler için önlemler alınmalı. Gölgelik alanlarda kalmak ve bol su içmek iyi bir fikir. Ayrıca hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 - 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Adana’da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Sıcak havaya karşı hazırlıklı olmak, sağlığı korumak için önemlidir. Gerekli önlemler almak, sağlık açısından fayda sağlayacaktır.