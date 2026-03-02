HABER

Adana Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 2 Mart 2026'dan itibaren hava durumu güneşli ve ılıman geçecek. Sıcaklıklar gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişirken, nem oranı %50 ile %60 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 2 ile 4 km/saat arasında olacak. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor. Ancak 4 Mart'ta bazı bölgelerde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmakta fayda var.

Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Ilıman koşullar hâkim olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 2 ile 4 km/saat arasında olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

3 Mart Salı günü hava durumu hafif bulutlu geçecek. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. 4 Mart Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Bu gün hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece arasında olacağı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli görünüyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Fakat 4 Mart Çarşamba günü bazı bölgelerde hafif yağışlar mümkün. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı hafif kalacağından etkinliklerinizi planlarken bunu göz önünde bulundurmalısınız.

