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Adana Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 2 Temmuz 2026 tarihinde hava sıcak ve nemli. Gün boyunca sıcaklık 33 ile 34 derece arasında değişirken, geceleri 23-24 derece ölçülüyor. Yüksek nem oranı ve saatte 5-6 kilometre hızla esecek rüzgar, sıcak hava koşullarını pekiştiriyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu beklentisi mevcut. Bu koşullarda dikkatli olunmalı, bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda durulmamalıdır.

Adana Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Adana hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe, Adana'da hava durumu sıcak ve nemli. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 ile 34 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 23 ile 24 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar saatte 5 ile 6 kilometre hızla esecek. Bu koşullar Adana'daki hava durumunun sıcak ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günler de benzer hava durumu bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 33 ile 34 derece arasında kalacak. 4 Temmuz Cumartesi günü de aynı sıcaklıkların meydana gelmesi öngörülüyor. Nem oranı yine yüksek olacak. Rüzgarın saatte 5 ile 6 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Adana'da önümüzdeki günler sıcak ve nemli geçecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Bu önlemler Adana'daki hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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