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Adana Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 3 Haziran 2026'da hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla kısmen güneşli bir gün olarak bekleniyor. 4 Haziran'da hafif yağışlar görülecek. 5 ve 6 Haziran tarihlerinde de sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem geçiyor.

Adana Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Bu, Adana'nın tipik Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü, sıcaklıklar yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü, sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklıklar 20 ile 23 derece aralığında kalacak. Hava koşulları açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza şemsiye almak da iyi bir fikir olabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde, güneş kremi kullanmak gereklidir. Cildinizi korumanız önerilir.

Adana'da Haziran ayı boyunca hava genellikle sıcak ve güneşli geçer. Açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları bulunur. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarda yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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