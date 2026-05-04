Adana Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu şiddetli yağışlarla etkileniyor. Gece yarısından itibaren kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Öğle saatlerine kadar bu yağışlar yoğun bir şekilde devam edecek. Sıcaklıklar sabah erken saatlerde 11 dereceye kadar düşecek. Nem oranı ise %87 seviyelerine tırmanacak. Bu durum ulaşımda aksamalara yol açabilir. Vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir.

Adana'da hava durumu alışılmadık bir durum yaratıyor. Genellikle sıcak ve güneşli günleriyle tanınan şehirde ani hava değişiklikleri sürprizlere yol açabiliyor. Bu nedenle hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında değişecek. Çarşamba ve Perşembe günleri hava daha da ısınacak. Bu günlerde sıcaklık 11 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak.

Şiddetli yağışların etkili olduğu günlerde, sabah saatlerinde ulaşımda dikkatli olunması gerekiyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumu kontrol etmeleri önem taşır. Gerekli önlemleri almak güvenli bir seyahat için gereklidir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Adana'da hava durumu yıl boyunca değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, günlük planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır. Bu durum gününüzü daha verimli geçirmenize olanak tanır.