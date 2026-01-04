Adana Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava koşullarının durumu belli oldu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık yaklaşık 7 derece civarında olacak. Nem oranı %53 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 8 km/s olarak öngörülüyor. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir durum.

