Adana Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu günler bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 7 derece civarında olacak. Nem oranı %53 seviyesinde kalacak ve rüzgar hızı 8 km/s olarak öngörülüyor. Gün boyunca yağış beklenmiyor, bu da açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için avantajlı hava koşulları mevcut.

Taner Şahin

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu genel olarak 19 ile 22 derece arasında sürecek. Güneşli ve parçalı bulutlu koşullar devam edecek. Özellikle 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem anlamına geliyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için avantajlı bir hava olacak.

Bu dönemde hava koşulları yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu günler görülecek. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri düzenlemek için elverişli. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için bu dönem oldukça uygundur.

Dışarı çıkarken hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurun. 19 ile 22 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Nem oranı %53 civarında olacak. Rahat ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgar hızı 8 km/s seviyelerinde. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka yanınıza almanız faydalı olur. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Şemsiye veya yağmurluk almanıza gerek yok.

Adana'da 4 Ocak 2026 Pazar günü ve gelecek günlerde hava koşulları 19 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir dönem geçireceğiz. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zamandır.

