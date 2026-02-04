Adana Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, Adana'da hava durumu ılıman ve güneşli. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında. Gün ilerledikçe sıcaklık 18 dereceye yükselebilir. Bu durum, Adanalılara kış mevsiminde nadiren karşılaşılan bir bahar havası sunuyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. Perşembe günü hava sıcaklığı 18 derece civarındadır. Cuma günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Cumartesi günü ise sıcaklıkların 13 derece civarına düşmesi muhtemel.

Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, bu durumu değerlendirebilir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği unutulmamalıdır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olabilir. Güneşli havalarda, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumak önemlidir.

Adana'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli gözükmektedir. Sabah ve akşam serinliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünleri kullanmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.