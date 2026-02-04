HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 4 Şubat 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımandır. Güneşli bir gün geçiren Adanalılar, sabah saatlerinde 10 derece olan sıcaklıkların gün içinde 18 dereceye yükselebileceğini öğreniyor. Benzer hava koşullarının gelecek günlerde de devam etmesi beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri için ideal olan bu hava durumu, sabah ve akşam serinliklerine karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Güneş koruyucu ürün kullanımı cilt sağlığı için önem taşımaktadır.

Adana Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, Adana'da hava durumu ılıman ve güneşli. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında. Gün ilerledikçe sıcaklık 18 dereceye yükselebilir. Bu durum, Adanalılara kış mevsiminde nadiren karşılaşılan bir bahar havası sunuyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. Perşembe günü hava sıcaklığı 18 derece civarındadır. Cuma günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Cumartesi günü ise sıcaklıkların 13 derece civarına düşmesi muhtemel.

Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, bu durumu değerlendirebilir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği unutulmamalıdır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olabilir. Güneşli havalarda, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumak önemlidir.

Adana'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli gözükmektedir. Sabah ve akşam serinliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünleri kullanmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul ettiİstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.