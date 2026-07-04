Adana Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33-34 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 civarında bekleniyor. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden eserek saatte 6-7 km hızla esecek.

Bugün Adana'da hava durumu açık, güneşli bir gün sunuyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklara dikkat etmek önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşulları sürdürecek gibi görünüyor. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33 derece olması bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü de sıcaklık yine 33 derece dolaylarında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkat edilmesi gerekenler var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalacakların bol su içmesi önemlidir. Güneşten korunmak için önlem almak da şarttır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak faydalı olur.

Adana'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Gelecek günlerde benzer hava durumunun devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarına dikkat etmeniz şarttır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.