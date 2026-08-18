Bitlis merkezli 6 ilde tefecilik operasyonunda 25 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 6 ilde, "tefecilik" suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheliye ait 36 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, 25 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Tefecilik" soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı.

6 İLDE 36 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Bitlis merkezli 6 ilde belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 155 adet çek, 3 adet bono, 11 adet senet ve çok sayıda adi sözleşme ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır