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Bitlis merkezli 6 ilde tefecilik operasyonunda 25 kişi tutuklandı

Tefecilere 6 ilde eş zamanlı darbe geldi. 36 adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitlis merkezli 6 ilde tefecilik operasyonunda 25 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 6 ilde, "tefecilik" suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheliye ait 36 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, 25 şüpheli tutuklandı.

Bitlis merkezli 6 ilde tefecilik operasyonunda 25 kişi tutuklandı 1

Bitlis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Tefecilik" soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı.

Bitlis merkezli 6 ilde tefecilik operasyonunda 25 kişi tutuklandı 2

6 İLDE 36 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Bitlis merkezli 6 ilde belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bitlis merkezli 6 ilde tefecilik operasyonunda 25 kişi tutuklandı 3

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 155 adet çek, 3 adet bono, 11 adet senet ve çok sayıda adi sözleşme ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bitlis
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